Инвесторов для гостиниц в Княгинине и Лукоянове ищут в Нижегородской области

Инвесторов для гостиниц в Княгинине и Лукоянове за 156 млн рублей ищут в Нижегородской области. Информация об этом опубликована на инвестиционном портале региона.
Один из отелей планируют разместить рядом с ФОКом «Колос» в Лукоянове. Номера гостиницы будут рассчитаны на 35 гостей, комплекс также будет включать ресторан и конференц-зал. Стоимость реализации проекта оценивают более чем в 131 млн рублей. Под строительство определен участок на 1,9 га на улице Загородной, 39 В.
Еще один отель планируют построить в Княгинине около физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный». Гостиницу на 50 мест намерены разместить на участке площадью 0,12 га. В здании также хотят обустроить инфраструктуру для проведения культурно-развлекательных мероприятий. Стоимость проекта оценили в 25 млн рублей.
