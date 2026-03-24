МНС: «Куфар» будет размещать объявления о продаже билетов только по номиналу

Налоговая заявила, что белорусы не смогут через «Куфар» продавать билеты дороже номинала.

Источник: Комсомольская правда

В управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску сообщили, что популярная у белорусов интернет-площадка объявлений «Куфар» будет размещать объявления о продаже билетов только по номиналу.

Так, налоговая провела профилактическую работу, чтобы пресечь нелегальный оборот билетов на спортивные мероприятия. В связи с этим прошла рабочая встреча представителей МНС с руководством «Куфара», на которой обсуждались инструменты обеспечения максимальной легальности процесса размещения объявлений о продаже билетов на спортивные, а затем и на другие культурные мероприятия.

— У законопослушных граждан возможность продать билеты по номиналу должна быть, — подчеркнули в налоговой.

И пояснили, что на данный момент на площадке уже создали барьер для спекулянтов. Модерация объявлений о продаже билетов проводится в ручном режиме, размещаются только объявления о продаже билетов исключительно по номиналу. Если со стороны у спекулянтов появятся пути обхода алгоритмов модерации, то на площадке готова предпринять дополнительные меры.

