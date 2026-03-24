В Перми сохранившееся здание «инфекционки» на Пушкина предложили инвесторам

Минимущества Пермского края сформировало каталог объектов культурного наследия для инвесторов. В него вошли адреса, форма собственности и основные характеристики каждого здания. Потенциальным инвестором также станет интересна информация о точках притяжения рядом с объектами.
В ведомстве пояснили, что все объекты в каталоге для удобства сгруппировали по муниципалитетам. Инвесторы после выбора объекта культурного наследия получат кредит на его восстановление от 9% годовых. Полученные средства есть возможность направить на проектную документацию, реставрацию или приспособление под современное использование. Срок реализации проекта — до 8,5 лет.
«После восстановления объекты должны быть доступны гражданам. Они подойдут для туризма, гостиниц, ресторанов, офисов, образовательных и досуговых центров», — отметили в краевом Минимущества.
В каталог вошли более 70 объектов на территории Перми и Березников, Большесосновского, Добрянского, Бардымского, Ильинского, Карагайского, Косинского, Кудымкарского, Кунгурского, Лысьвенского, Ординского, Осинского, Оханского, Суксунского, Частинского, Юсьвинского и Уинского округов.
В Перми для потенциальных инвесторов предложили: двухэтажное здание клиники инфекционных болезней на ул. Пушкина, 96, где в начале XX работал ученый-медик Глеб Флейшер; «Штаб бригады» на территории Красных казарм; Флигель купца Лаптева на ш. Космонавтов, 25; Торговый дом 1883 года постройки на ул. 1906 года, 8 и 10; Представительство компании «Зингер» (1880) на ул. 1905 года, 18.
На территории Прикамья также для инвесторов действует механизм «Аренда за 1 рубль». Аренда объекта культурного наследия стоит 1 ₽ за кв. метр в год при условии реставрации.