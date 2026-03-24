Бомбоубежище отремонтируют в центре Нижнего Новгорода за 19,5 млн рублей

На обновление бомбоубежища, расположенного в центральной части Нижнего Новгорода, будет направлено свыше 19,53 миллиона рублей. Эти сведения были опубликованы на сайте государственных закупок.
Инициатором проведения тендера выступила областная детская библиотека, носящая имя Т. А. Мавриной. Выбор поставщика услуг запланирован на 13 апреля посредством аукциона. Организация, выигравшая торги, в течение 5 месяцев должна осуществить капитальный ремонт объекта гражданской обороны.
Бомбоубежище находится в подвальном помещении дома № 19 по Верхневолжской набережной. Финансирование работ будет осуществляться из средств бюджета библиотеки.
Ранее нижегородские подростки снова вскрыли бомбоубежище и украли противогазы.