Экспорт аграрной продукции из Калининграда в Китай вырос в полтора раза

Региональное управление Россельхознадзора с начала 2026 года проконтролировало отгрузку в Китай 248,4 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, произведенной в Калининградской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки аграрной продукции продемонстрировали рост в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.