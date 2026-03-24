Службы доставки Петербурга пожаловались на нехватку 10 тысяч курьеров

В Петербурге компании по доставке испытывают острую нехватку курьеров. Сейчас в городе работает больше 65 тысяч человек, но этого все равно мало, рассказал журналистам глава Ассоциации почтово-курьерских компаний Александр Митюков.
Спрос на доставку в городе растет. С 2024 года количество заказов увеличилось на 870 процентов. Компаниям нужно как минимум 10 тысяч дополнительных курьеров, чтобы справляться с нагрузкой и не повышать цены.
— Сейчас средняя зарплата курьеров в Петербурге составляет 120 тысяч рублей в месяц. Но россияне работают меньше часов, чем мигранты, которых в этой сфере теперь почти нет.
Осенью 2025 года губернатор Александр Беглов подписал постановление, запрещающее привлекать к работе в доставке иностранцев, работающих по патенту. Ограничение продлили и на 2026 год. В декабре губернатор говорил, что после нововведений не случилось ни коллапса, ни многократного роста цен.
Но компании все равно приходится конкурировать за сотрудников. Они предлагают курьерам разные бонусы, чтобы удержать людей. При этом горожане не отказываются от заказов — их количество, по словам Митюкова, продолжает расти.