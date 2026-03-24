Службы доставки Петербурга пожаловались на нехватку 10 тысяч курьеров

Осенью 2025 года губернатор Александр Беглов подписал постановление, запрещающее привлекать к работе в доставке иностранцев, работающих по патенту. Ограничение продлили и на 2026 год. В декабре губернатор говорил, что после нововведений не случилось ни коллапса, ни многократного роста цен.