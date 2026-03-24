Калининградскую компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей за нарушение правил озеленения

Фирма высадила не те деревья и не там, где следовало.

В Калининграде компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей за нарушение правил озеленения. Как сообщает минприроды региона, речь идет о неверно проведенном компенсационном озеленении.

«Согласно порубочному билету, организация должна была провести компенсационное озеленение. Однако проверка актов выполненных работ, предоставленных администрацией Калининграда, показала: компания нарушила требования по местам посадки и параметрам высаженных саженцев», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что компенсационное озеленение — это обязательное условие сохранения «зеленого каркаса» Калининграда. Параметры саженцев и места их высадки строго регламентированы, и их несоблюдение ведет к штрафам.