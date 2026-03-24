Иран сообщил об уничтожении важных американских РЛС в Бахрейне

Тегеран заявил о продолжении ударов по военной инфраструктуре США в Персидском заливе. По данным новых спутниковых снимков, в Бахрейне были уничтожены две американские радиолокационные станции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Иранские военные заявили о продолжении ударов по объектам военной инфраструктуры Соединенных Штатов в странах Персидского залива. Агентство ANNA NEWS со ссылкой на иранские СМИ пишет об уничтожении двух радиолокационных станций в Бахрейне.

Согласно новым спутниковым снимкам, одной из пораженных целей стала входящая в состав американского зенитного ракетного комплекса Patriot радиолокационная станция AN/MPQ-53/65. Расположенный на юге острова Бахрейн радар являлся системой управления огнем батареи Patriot, отвечающей за обнаружение, идентификацию, сопровождение целей и наведение ракет. ANNA NEWS отмечает, что станция была уничтожена в результате прямого попадания.

Вторая пораженная РЛС — AN/TPS-75, принадлежащая Военно-воздушным силам США. Эта трехкоординатная станция дальнего воздушного обзора находилась под защитным куполом рядом с международным аэропортом Бахрейна. Она использовалась для определения высоты, дальности, азимута и идентификации воздушных целей.

Проводимый иранскими СМИ анализ показывает, что США уже лишились множества РЛС и около половины всех имеющихся радиолокационных станций противоракетной системы THAAD.

