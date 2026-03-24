Экспорт сельскохозяйственной продукции из Калининградской области в Китай вырос в 1,5 раза. С начала 2026 года из региона вывезли 248,4 тысячи тонн товаров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
С 1 января по 19 марта из региона в Китай экспортировали 1,4 тысячи тонн рапсовых жмыхов, две тысячи тонн льняного масла, 131 тысячу тонн рапсового масла, а также 114 тысяч тонн подсолнечного и рапсового шротов.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки аграрной продукции из Калининградской области в Китай продемонстрировали рост в 1,5 раза. В прошлом году было отгружено 171 тысяч тонн рапсовых жмыхов, шротов и рапсового масла», — рассказали в Россельхознадзоре.
Ранее сообщали, что в феврале из Калининградской области в Китай отправили первую в 2026 году партию льняного масла. Из региона вывезли две тысячи тонн продукции.