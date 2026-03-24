Авиагруппы для защиты лесов от пожаров создали в Нижегородской области

В Нижегородской области впервые приступают к формированию специальных групп беспилотной авиации для охраны лесных массивов от возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Проект реализован при финансовой поддержке области с использованием технологий компьютерного зрения от нижегородских разработчиков. Три мобильных комплекса управления, представляющие собой оснащенные спецсвязью и навигацией автомобили, будут работать в связке с дронами повышенного радиуса действия для быстрого обнаружения огня в труднодоступных местах.
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что регион является одним из лидеров ПФО по внедрению беспилотных технологий в лесном хозяйстве. Новая система позволяет за секунды зафиксировать возгорание, спрогнозировать его распространение и оперативно направить силы на ликвидацию. Каждая авиагруппа состоит из трех специалистов: инженера, оператора и водителя. Две такие группы будут базироваться в Нижегородском лесопожарном центре, а третья — в Выксунском лесхозе. В зоне особого внимания окажутся наиболее пожароопасные лесничества: Борское, Воскресенское, Михайловское и Выксунское.
Министр лесного хозяйства Роман Воробьев отметил, что аппаратно-программный комплекс видеомониторинга уже прошел успешные испытания в 2025 году. Сейчас в распоряжении ведомства находится 82 беспилотника, часть из которых была закуплена в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Повышение эффективности охраны лесов также является ключевым направлением федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Группы приступят к полноценному пилотированию сразу после официального начала пожароопасного сезона в регионе.
