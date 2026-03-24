Авиагруппы для защиты лесов от пожаров создали в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что регион является одним из лидеров ПФО по внедрению беспилотных технологий в лесном хозяйстве. Новая система позволяет за секунды зафиксировать возгорание, спрогнозировать его распространение и оперативно направить силы на ликвидацию. Каждая авиагруппа состоит из трех специалистов: инженера, оператора и водителя. Две такие группы будут базироваться в Нижегородском лесопожарном центре, а третья — в Выксунском лесхозе. В зоне особого внимания окажутся наиболее пожароопасные лесничества: Борское, Воскресенское, Михайловское и Выксунское.