В Самарскую больницу № 8 поступили две машины Lada Granta

В Самарской больнице № 8 обновили автопарк.

Источник: минздрав Самарской области

В 2025 году в распоряжение Самарской городской больницы № 8 поступили два новых автомобиля марки Lada Granta. Теперь врачи могут быстрее добираться к жителям на дом и перевозить людей, которым трудно передвигаться самостоятельно. О пополнении автопарка рассказали в минздрав Самарской области.

«Обновленный автопарк улучшил ситуацию: теперь к поликлинике прикреплено четыре автомобиля, что обеспечивает оперативные выезды врачей и делает медицинскую помощь более доступной», — говорится в сообщении.

Всего в 2025 году больницам Самарской области передали 197 новых машин. Часть из них — это модели на базе «ГАЗ Соболь», которые имеют специальные носилки для перевозки пациентов. Такое масштабное обновление техники в регионе проводят в рамках программы.