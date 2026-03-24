В Самарскую больницу № 8 поступили две машины Lada Granta

В 2025 году в распоряжение Самарской городской больницы № 8 поступили два новых автомобиля марки Lada Granta. Теперь врачи могут быстрее добираться к жителям на дом и перевозить людей, которым трудно передвигаться самостоятельно. О пополнении автопарка рассказали в минздрав Самарской области.
«Обновленный автопарк улучшил ситуацию: теперь к поликлинике прикреплено четыре автомобиля, что обеспечивает оперативные выезды врачей и делает медицинскую помощь более доступной», — говорится в сообщении.
Всего в 2025 году больницам Самарской области передали 197 новых машин. Часть из них — это модели на базе «ГАЗ Соболь», которые имеют специальные носилки для перевозки пациентов. Такое масштабное обновление техники в регионе проводят в рамках программы.