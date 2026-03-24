Памятник- «двойник» Луке Крымскому открыли в Волгограде

На территории больницы № 5 в Волгограде открыли бюст священника и хирурга, доктора медицинских наук, духовного писателя и профессора Луки Крымского. Как сообщили в медучреждении, его освятил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
В день открытия мемориала состоялось VI заседание Научно-практического совета медучреждения, на котором в числе прочих тем обсуждалась инициатива создания сообщества православных врачей Волгограда.
Уточняется, что на территории больницы № 5 памятник установлен по инициативе главного врача больницы Дмитрия Орлова при попечении общественного деятеля и телеведущего Павла Астахова.
Напомним, что в октябре 2025 года точно такой же бюст был установлен в Дзержинском районе Волгограда — на территории пансионата «Благодать». Оба бюста появились в рамках проекта «Аллея Российской Славы» и отличаются лишь исполнением постаментов.
Фото больница № 5.