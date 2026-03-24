Челябинская область и Китай будут развивать взаимную торговлю

Агропредприниматели из Челябинской области и Китая договорились развивать взаимную торговлю и создавать совместные предприятия, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Встреча состоялась на конференции «МАК» в Челябинске, организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Мы очень рады гостям из провинции Хэнань, это большая провинция, население — 100 миллионов человек… Это сельскохозяйственный регион, в котором производится много продукции и, несмотря на это, у них есть потребность в экспорте продовольствия. Практически все, в чем они заинтересованы, мы выращиваем и производим: ячмень и горох, мясо птицы, растительное масло. Считаю, что экспорт будет расти, если в целом поставки будут взаимовыгодными. Компания, с которой мы сегодня познакомились, также поставляет оборудование для переработки. Его отличает хорошее соотношение цены и качества, если сравнивать, например, с европейским», — рассказала заместитель министра сельского хозяйства области Инна Подшивалова.
Председатель правления CUS GROUP Чжаохуа Цуй рассказал о возможностях своей компании и перспективных направлениях сотрудничества. Например, в планах — создание совместных предприятий.
Напомним, в 2025 году южноуральские аграрии поставили за рубеж продукции на 280 млн долларов, план был перевыполнен почти на 22%. К 2030 году объем экспортных поставок должен вырасти до 350 млн долларов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.