Карантин ввели в двух нижегородских детских садах из-за ОРВИ

Всего за неделю с 15 по 22 марта в Нижегородской области выявлено 14 тысяч случаев заболевания респираторными инфекциями. В общей циркуляции преобладают вирусы гриппа, а именно гонконгского штамма. Заболеваемость в регионе сохраняется на уровне прошлой недели.