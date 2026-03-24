Карантин ввели в двух нижегородских детских садах из-за ОРВИ

Полный карантин ввели в двух детских садах Нижегородской области из-за распространения ОРВИ. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В 3% образовательных учреждений области введен частичный карантин. В школах установлены бактерицидные излучатели, действует режим дезинфекции и проводятся регулярные проветривания.
Всего за неделю с 15 по 22 марта в Нижегородской области выявлено 14 тысяч случаев заболевания респираторными инфекциями. В общей циркуляции преобладают вирусы гриппа, а именно гонконгского штамма. Заболеваемость в регионе сохраняется на уровне прошлой недели.
Напомним, первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Нижегородской области. Пострадавший стал четырехлетний ребенок из Ворсмы.