Дилеры «Белджи» перестали брать на ремонт Geely, проданные не официально

Официальные дилеры «Белджи» больше не будут брать на ремонт Geely, купленные не официально, пишет БелТА.
Так, уже с 12 марта авторизованными дилерами «Белджи» больше не принимаются на сервисное обслуживание автомобили Geely, которые были реализованы не через официальную дилерскую сеть Беларуси.
На предприятии обратили внимание на то, что Geely китайской спецификации конструктивно отличаются от авто белорусской сборки. И для данных моделей в авторизованных СТО нет технической и ремонтной документации. Также диагностическое оборудование сертифицировано только для автомобилей, которые были реализованы через официальную дилерскую сеть Беларуси. Кроме того, в китайских Geely прошивка электронного блока управления, несовместимые каталоги запасных частей и так далее.
— Выполнение сервисных работ без соответствующей документации создает риски для безопасности автомобиля и его владельца, — рассказали на предприятии.
Отмечается, что обслуживание авто параллельного импорта несет юридические и репутационные риски и для дилера, и для клиента. А гарантийные обязательства официальных дилеров распространяются только на авто, приобретенные у официальных дилеров.
