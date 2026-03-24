Более 37 тысяч домовладений Нижегородской области подключено к газу в рамках догазификации

В Нижегородской области более 37 тысяч домовладений подключено к газоснабжению в рамках программы догазификации.
Всего от жителей региона к настоящему времени принято почти 41,7 тысяча заявок, более 41 тысячи переведено в договоры, 37,2 тысяч из которых исполнены. Сетевое топливо подведено к границам участков 11 медицинских и образовательных учреждений субъекта, девять объектов подключено к газу.
В текущем году в Нижегородской области стартовала реализация программы развития газоснабжения и газификации на 2026−2030 годы. Запланировано строительство газопроводов в городских округах Шахунья, Семеновский, Выкса, Бор, Сокольский, Воротынский и Чкаловск, в Варнавинском, Вачском, Городецком, Павловском, Сергачском, Балахнинском, Ардатовском и Уренском округах. Также будет повышена надежность газоснабжения потребителей Нижнего Новгорода.
Кроме того, программа предусматривает прокладку сетей в Тонкинском, Тоншаевском, Вадском, Лысковском, Краснобаковском, Ковернинском, Балахнинском, Богородском, Дальнеконстантиновском, Вознесенском, Краснооктябрьском, Воскресенском, Шарангском и Ветлужском муниципальных округах.
Динамику газификации и догазификации Нижегородской области, платежную дисциплину абонентов и другие вопросы обсудили на заседании регионального штаба по газификации, в котором принял участие заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин.
«Нижегородская область входит в топ-10 рейтинга регионов РФ по догазификации, а меры поддержки жителей при подключении дома к газу в субъекте составляют до 210 тысяч рублей. Это хороший стимул для того, чтобы люди могли быстрее подготовить домовладение к приему сетевого топлива. Вместе с властями субъекта будем продолжать работу по реализации крупнейших президентских инфраструктурных проектов», — отметил Олег Ляпустин.