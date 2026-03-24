Беларусь засыплет снегом? В страну несётся циклон со Скандинавии — синоптики предупредили о резком похолодании

Тёплая погода, которая держалась в Беларуси последние дни, начинает сдавать позиции. Антициклон, обеспечивавший почти весеннее тепло, ослабевает — и в атмосферу заходит холод. По данным тематического Telegram-канала Nadvorie, скоро в страну вновь вернётся снег.

Специалисты объяснили, что синоптическая картина меняется резко: с севера формируется глубокая «воронка» холода, которая быстро накроет Восточную Европу. На практике это значит одно — в конце марта температура в Беларуси рухнет. Причем ощутимо: сразу на 12−15°C.

Когда ждать снег?

Согласно данным Nadvorie, главный удар по погоде ожидается в ночь с 1 на 2 апреля. Дело в том, что со Скандинавии в Беларусь несётся циклон, который буквально «закрутится» над страной, описав петлю. Внутри него — классический набор для начала апреля: температура около нуля (от −1 до +3°C) и осадки в виде снега и мокрого снега.

Проще говоря, белорусам снова придётся доставать зимние куртки — пусть и ненадолго.

Какой будет первая неделя апреля?

По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), первая неделя апреля также не порадует стабильным теплом. Осадки будут идти регулярно, причём в смешанном виде — дождь со снегом. Даже если днём будет плюс, ощущения останутся скорее мартовскими, чем апрельскими.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — одна из самых авторитетных метеослужб в мире. Её модели используют национальные гидрометцентры, включая белорусские, для составления прогнозов.

Прогнозы ECMWF считаются одними из самых точных на горизонте до 7−10 дней — именно поэтому на них часто ориентируются при оценке погодных сценариев вроде циклонов и похолоданий.

Когда вернётся тепло?

Правда, отчаиваться не стоит. Синоптики отметили: есть шанс, что погода начнёт выправляться к воскресенью, 5 апреля. Вместе с тем эксперты подчеркнули: уверенности в устойчивом потеплении пока нет. Так что начало апреля в Беларуси, похоже, пройдёт под знаком циклона, снега и резкого похолодания.