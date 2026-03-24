Более 62 тысяч семей Новосибирской области получили региональные выплаты

Сертификаты на областной семейный капитал с начала действия программы в 2012 году получили уже 62 400 многодетных семей Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Меры социальной поддержки направлены на повышение качества жизни родителей с детьми, что соответствует задачам нацпроекта «Семья».
«Областной семейный капитал позволяет многодетным семьям решать жизненно важные задачи. Мы видим, как за 14 лет реализации программы изменились приоритеты: если раньше средства чаще всего направлялись исключительно на жилье, то сегодня семьи активно используют капитал для покупки автомобилей, техники для обучения детей или развития личного подсобного хозяйства. Наша задача — обеспечить максимально простую и удобную процедуру получения выплаты, чтобы государственная поддержка становилась реальным подспорьем для укрепления благополучия каждой большой семьи в нашем регионе», — отметила министр труда и социального развития области Елена Бахарева.
Областной семейный капитал предоставляется семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. Статистика министерства труда и социального развития региона подтверждает ежемесячный стабильный рост числа граждан, обращающихся за данной мерой поддержки.
Полученными средствами уже распорядились 47,6 тыс. человек. Анализ направлений использования средств показывает, что приоритетными для семей остаются вопросы жилья и транспорта.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.