Энергетики приступили к масштабной программе обновления теплосетей в Красноярске

В Красноярске стартовал сезон ремонтов теплоэнергетической инфраструктуры. В текущем году специалисты «Сибирской генерирующей компании» намерены обновить 33 км коммуникаций. Работы охватят 92 участка в разных районах города.
Самый протяженный объект программы — в районе проспекта Комсомольский, 5а и улицы Урванцева, 14. Здесь заменят более 1 500 метров трубопроводов, срок службы которых на настоящий момент составил 36 лет. Помимо самих труб обновлению подлежат лотки и две тепловые камеры. Подготовительные работы уже начались, однако участки вблизи школы № 14, пересекающие пешеходные маршруты учащихся, будут вскрыты только в летний период.
Еще один крупный проект реализуется в районе улиц Мичурина и Павлова, где переложат 1 114 метров магистрали. Сеть снабжает ресурсами школу № 90 и больницу № 7. Учитывая 40-летний возраст инженерных систем, замена оборудования крайне важна для стабильности теплоснабжения социальных учреждений. Завершить технологический цикл на этом объекте энергетики планируют в мае.
Началась реконструкция теплотрассы и по улице Матросова в районе домов № 30/4, 30/6 и 30/7. В связи с активной застройкой микрорайона СГК расширяет пропускную способность линий. Это позволит гарантировать качественные параметры подачи тепла новым жилым комплексам на долгосрочную перспективу.
В сотрудничестве с администрацией Красноярска СГК приходит с заменой трубопроводов на те участки, где планируется ремонт дорог или комплексное благоустройство. Один из таких объектов открывается в ближайшее время на ул. Диктатуры Пролетариата. СГК несколько лет обновляет инфраструктуру центральной части города, планируя работы поэтапно с учётом движения транспорта. В этом году на отрезке дороги между Урицкого и Мира в два этапа будет отремонтировано 135 метров теплосети. Уже в конце мая энергетики передадут участок для благоустройства муниципальным службам.
На данный момент ремонты развернуты на одиннадцати объектах, еще столько же площадок готовят к началу мероприятий. Все зоны проведения работ огорожены и оснащены информационными щитами с указанием графиков и контактов ответственных лиц. Чтобы горожане не испытывали дискомфорта, энергетики монтируют временные надземные трубопроводы. Подобная схема позволяет поставлять горячую воду и отопление бесперебойно на весь период выполнения ремонтных работ, после которых «времянки» демонтируют.
Масштабное обновление системы теплоснабжения Красноярска СГК начала в 2020 году. За это время было отремонтировано, модернизировано и построено более 300 км коммуникаций, построено 18 центральных тепловых пунктов и 11 повысительных насосных станций для доставки теплоносителя с нужными параметрами. Строительство новых сетей и насосных станций позволило закрыть 37 неэффективных котельных в рамках федерального проекта «Чистый воздух». А общий показатель износа системы сократился с 70% до 45%. К теплу подключено 632 новых объекта, включая 38 социальных учреждений и 60 жилых домов частного сектора. Объем подключаемой нагрузки вырос на 40% по сравнению с докризисным 2019 годом.
«В предыдущие годы мы были сосредоточены на ремонтах магистральных теплосетей большого диаметра, от которых зависит теплоснабжение целых микрорайонов. В этом году акцент на внутриквартальных теплотрассах, поэтому участков работ стало больше, они смещаются во дворы и, возможно, будут пересекать привычные жителям проезды, нарушать целостность парковок. Прошу отнестись с пониманием к этому. Все неудобства временны, а та работа, которую мы делаем, ведёт к надежному и качественному теплоснабжению на годы вперед», — рассказал директор Красноярской теплосети (подразделение СГК в Красноярске) Сергей Иванов.