Реконструкция филармонии в Молдове заблокирована из-за нехватки средств.
Реконструкция Национальная филармония имени Сергея Лункевича остаётся под вопросом из-за отсутствия необходимого финансирования. Проект, который считается одним из ключевых для культурной инфраструктуры страны, пока не может быть реализован за счёт государственного бюджета.
По предварительным оценкам, общая стоимость восстановления здания составляет от 30 до 40 миллионов евро. В то же время возможности бюджета Молдова ограничены, и ежегодно на капитальные инвестиции в культуру выделяется лишь незначительная часть этих средств.
Власти отмечают, что без привлечения внешнего финансирования — грантов, кредитов или поддержки международных партнёров — реализация проекта невозможна. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными донорами, однако конкретных договорённостей пока не достигнуто.
Здание филармонии серьёзно пострадало в результате пожара в 2020 году, после чего объект был фактически выведен из эксплуатации.
Национальная филармония «Сергей Лункевич» уникальное историческое здание, разрушенная на 90% по-прежнему остается в руинах.
Напомним, Майя Санду определила реконструкцию Филармонии как «стратегическую цель» на следующие четыре года.
Никогда не выполняли обещания, и вот опять.
Хотя власти неоднократно обещали востановить филармонию, на сегодняшний день новое здание так и не построено, и артисты продолжают работать во временных помещениях.
Похоже, для некоторых «стратегическая цель» означает лишь повторять одно и то же обещание, из года в год.
А Майя Санду обещать и любит, и умеет…
