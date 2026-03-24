Электронная запись в первые классы в Ленобласти начнется 1 апреля

Родители могут уже сейчас заполнить черновик.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области с 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Родители могут уже сейчас заполнить черновик на портале Госуслуг, чтобы не тратить время на ввод данных в день старта.

— Созданное заявление будет храниться в личном кабинете. Когда начнется приемная кампания, на портале появится таймер, и в нужный момент останется только нажать кнопку «Отправить», — пояснили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Заявления принимают в два этапа. С 1 апреля до 30 июня подают документы те, кто живет на закрепленной за школой территории или имеет льготы. С 6 июля по 5 сентября — все остальные, но только в школы, где остались свободные места.

В прошлом году 95% заявлений в первый класс в Ленобласти подали через Госуслуги. Цифровые сервисы внедряют в рамках национального проекта «Экономика данных».