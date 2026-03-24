Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится в марте — апреле

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 28, 29 марта и с 2 по 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Источник: КрасЖД

«В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД на железнодорожной станции “Зеленоград-Крюково” 28, 29 марта и с 2 по 5 апреля 2026 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва будет отменена на всем маршруте следования, часть поездов проследует укороченным маршрутом, а часть поездов будет отправляться по измененному расписанию.