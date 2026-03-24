Где в Казахстане самая вкусная вода?

«Где бы я ни бывал, с водой в родных краях ничего не сравнится. В ней — не только минералы, но и воспоминания о детстве, тоска по дому и уважение к земле, на которой я вырос. Чтить воду — это часть любви к родине. Поэтому для многих нет ничего вкуснее воды родного аула».