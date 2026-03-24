Где в Казахстане самая вкусная вода?

Вода родных краев.
На этот вопрос министр ответил с теплотой и привязанностью к своему родному краю. Он отметил, что, несмотря на свое профессиональное положение, ему часто приходится путешествовать по различным регионам страны и пробовать местную воду. Однако для него лично вода из родного региона всегда будет самой вкусной.
Нуржан Нуржигитов подчеркнул:
«Где бы я ни бывал, с водой в родных краях ничего не сравнится. В ней — не только минералы, но и воспоминания о детстве, тоска по дому и уважение к земле, на которой я вырос. Чтить воду — это часть любви к родине. Поэтому для многих нет ничего вкуснее воды родного аула».
Экологическая акция «Мөлдір бұлақ».
Министр недавно побывал в Жамбылской области, где открыл первый этап экологической акции «Мөлдір бұлақ». Акция направлена на очищение родников и восстановление экосистемы водоемов.
В рамках первого этапа были организованы работы по очистке 28 родников в южных регионах Казахстана. В мероприятии приняли участие около 3,8 тыс. человек — это специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации, подведомственные организации, волонтеры и студенты.
Акция прошла в рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан», направленной на улучшение экологической ситуации в стране.
Важность охраны воды.
Министр также отметил важность сохранения и восстановления природных источников воды как неотъемлемой части экологической безопасности. Очищенные родники и восстановленные экосистемы — это не только улучшение качества питьевой воды, но и важный шаг к сохранению природного богатства страны.