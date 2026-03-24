Посол РФ Рудаков: Израиль может после Ирана воевать с Ливаном

Даже если военная операция против Ирана завершится, есть риск передислокации военных действий в Ливан. Такой прогноз в беседе с ИС «Вести» сделал посол РФ в Ливанской Республике Александр Рудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дипломат уточнил, что считает, что любой военный конфликт завершается за столом переговоров. Он подчеркнул, что масштабирование конфликта на Ближнем Востоке могут прекратить встречи переговорных групп США и Ирана, а также Ливана и Израиля. Рудаков отметил, что Ливан готов к диалогу. Собеседник ИС «Вести» также указал, что израильские власти настаивают на полном разоружении «Хезболлы» — шиитского движения и военно-политической организации в Ливане, что нельзя организовать одномоментно и оперативно.

Посол акцентировал внимание на том, что происходящее в Исламской Республике отражается на ситуации в Ливане. Рудаков напомнил, что до начала конфликта в Иране «Хезболла» конфликтовала с Израилем в противостоянии в секторе Газа.

«Это все завязывается в такой узел, когда даже если сейчас прекратится агрессия против Ирана, возможно, что в ливанском театре боевых действий будет продолжение. Возможно. Мы надеемся, что этого не произойдет. Но, тем не менее, такие вероятности, такие перспективы существуют», — объяснил Рудаков.

​​​​Ранее The New York Times сообщила, что на территории Ливана недалеко от границы Израиля ЦАХАЛ формирует контролируемую буферную зону, чтобы исключить угрозу израильским общинам. Власти Ливана полагают, что действия израильтян могут привести к повторной оккупации южных территорий страны.