Посол РФ Рудаков: Израиль может после Ирана воевать с Ливаном

Дипломат уточнил, что считает, что любой военный конфликт завершается за столом переговоров. Он подчеркнул, что масштабирование конфликта на Ближнем Востоке могут прекратить встречи переговорных групп США и Ирана, а также Ливана и Израиля. Рудаков отметил, что Ливан готов к диалогу. Собеседник ИС «Вести» также указал, что израильские власти настаивают на полном разоружении «Хезболлы» — шиитского движения и военно-политической организации в Ливане, что нельзя организовать одномоментно и оперативно.
Посол акцентировал внимание на том, что происходящее в Исламской Республике отражается на ситуации в Ливане. Рудаков напомнил, что до начала конфликта в Иране «Хезболла» конфликтовала с Израилем в противостоянии в секторе Газа.
«Это все завязывается в такой узел, когда даже если сейчас прекратится агрессия против Ирана, возможно, что в ливанском театре боевых действий будет продолжение. Возможно. Мы надеемся, что этого не произойдет. Но, тем не менее, такие вероятности, такие перспективы существуют», — объяснил Рудаков.