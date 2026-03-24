Посол РФ Рудаков: Израиль может после Ирана воевать с Ливаном

Дипломат уточнил, что считает, что любой военный конфликт завершается за столом переговоров. Он подчеркнул, что масштабирование конфликта на Ближнем Востоке могут прекратить встречи переговорных групп США и Ирана, а также Ливана и Израиля. Рудаков отметил, что Ливан готов к диалогу. Собеседник ИС «Вести» также указал, что израильские власти настаивают на полном разоружении «Хезболлы» — шиитского движения и военно-политической организации в Ливане, что нельзя организовать одномоментно и оперативно.