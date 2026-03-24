Для базы нижегородских воздухоплавателей подберут участок на Бору

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области обсудили перспективы развития воздухоплавательного спорта и туризма в ходе визита на предприятие «Шар-НН» в Семенове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Одной из ключевых проблем отрасли дефицит взлетных площадок из-за расширения границ Нижнего Новгорода, в связи с чем рассматривается вопрос выделения земли под постоянную базу на Борской стороне.
Президент нижегородского отделения Федерации воздухоплавательного спорта Георгий Зименко отметил, что регион уже является лидером по количеству фестивалей, имея в распоряжении более 15 аэростатов. Создание стабильной инфраструктуры на Бору позволит нарастить событийную программу и увеличить турпоток. Председатель профильного комитета Заксобрания Игорь Норенков подтвердил готовность властей помогать в реализации инвестпроекта и определении оптимальных площадок с учетом безопасности полетов.
По итогам встречи принято решение проработать вопрос включения полетов на аэростатах в календарь событийного туризма Арзамаса и Городца. Также планируется, что воздушные шары станут частью программы Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который пройдет в регионе этим летом. Власти намерены сопровождать проект на всех этапах — от оформления земли до предоставления мер господдержки.
