Ростовский терапевт стала Заслуженным врачом Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава РФ.
Врач‑терапевт НМИЦ онкологии в Ростове‑на‑Дону Людмила Арсеньянц удостоена почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ о награждении в марте подписал Президент России Владимир Путин.
Людмила Арсеньянц — выпускница Ростовского государственного медицинского университета. Её профессиональный путь начался в терапевтическом отделении № 1 ЦГБ Батайска, где она проработала два года. С 1989 года трудится в Ростовском научно‑исследовательском онкологическом институте — сначала врачом‑терапевтом поликлинического отделения, а с 2022 года возглавляет терапевтическое отделение НМИЦ онкологии.
Под руководством доктора организовано и оснащено терапевтическое отделение, готовящее онкобольных к специальному лечению. Благодаря её усилиям внедрена система маршрутизации пациентов с сопутствующей патологией — это сократило сроки ожидания хирургического, лекарственного и лучевого лечения. Внедрённые Людмилой Арсеньянц новые методы диагностики позволили на 20% увеличить выявление сердечно‑сосудистых осложнений на ранних стадиях у онкобольных, расширив спектр показаний для лечения, в том числе для пациентов старшей возрастной группы.
Доктор высшей квалификационной категории ведёт приём в консультативно‑диагностическом отделении и работает с пациентами стационарных отделений онкоцентра.
За заслуги в сфере здравоохранения Людмила Арсеньянц награждена Почётной грамотой Минздрава РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и ведомственной медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».