Географы допустили возможность нового обрушения ледника Колка в Северной Осетии

Ледник Колка получил печальную известность после того, как 20 сентября 2002 года произошел внезапный сход этого ледника в Кармадонском ущелье. Это стихийное бедствие привело к гибели более 100 человек, в том числе, съемочной группы кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего. С тех пор ледник Колка восстанавливался после схода и набрал около трети своей массы. Научная экспедиция получила данные, которые позволили оценить современное состояние ледника и спрогнозировать его изменения в ближайшие годы. Особое внимание ученые обращают на подледниковый сток воды.