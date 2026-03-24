Географы допустили возможность нового обрушения ледника Колка в Северной Осетии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты Института географии РАН допускают и даже предсказывают новое обрушение ледника Колка, расположенного в Северной Осетии. Таковы результаты масштабного исследования, которое провела экспедиция Института географии РАН совместно с коллегами из Арктического и антарктического научно исследовательского института (ААНИИ), Санкт Петербургского государственного университета (СПбГУ) и МГУ им. М. В. Ломоносова, сообщили в пресс-службе Института географии.
Ледник Колка получил печальную известность после того, как 20 сентября 2002 года произошел внезапный сход этого ледника в Кармадонском ущелье. Это стихийное бедствие привело к гибели более 100 человек, в том числе, съемочной группы кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего. С тех пор ледник Колка восстанавливался после схода и набрал около трети своей массы. Научная экспедиция получила данные, которые позволили оценить современное состояние ледника и спрогнозировать его изменения в ближайшие годы. Особое внимание ученые обращают на подледниковый сток воды.
«Весь сток из цирка ледника в период таяния (с весны и до поздней осени) идет под ледником и под слоем базального льда. Это создает потенциальную угрозу: когда ледник надвинется на массив мертвых льдов и начнет его сминать, произойдет нарушение подледниковой гидросети стока. Вода заполнит все полости и трещины, ледник потеряет контакт с ложем и начнет ускоренное движение — в результате массы льда могут сойти по долине за считаные минуты», — отметили в пресс-службе.
В целом, после 2014 года ледник движется в 2−3 раза быстрее, чем следовало ожидать, исходя из данных ХХ века. Подтверждена гипотеза о существовании базального (остаточного) слоя льда на дне ледникового цирка — котловины после схода. Под слоем обломочного материала толщиной 2−2,2 м обнаружен слой льда толщиной 6−8 м, местами — до 15 м. Это остатки ледника после катастрофы 2002 года, и именно они определяют высокие скорости продвижения фронта ледника в последнее десятилетие.
Перед ледником выявлен массив мертвого льда высотой до 50 м — хвост ледника Колка 2002 года. По прогнозу ученых, через 5−6 лет новый ледник упрется в этот массив, что приведет к многолетнему взаимодействию: под напором ледника массив неизбежно сдвинется, но этот процесс растянется на годы.
«Полученные данные кардинально меняют наше представление о механизмах движения ледника Колка. Раньше мы в первую очередь учитывали объем накопленного льда. Теперь стало ясно, что ключевое значение имеют условия на ложе и динамика подледникового стока. Это открытие позволит точнее прогнозировать опасные гляциальные процессы и своевременно предупреждать о возможных рисках», — рассказал участник экспедиции, гляциолог Института географии РАН Роберт Чернов, которого цитирует пресс-служба.