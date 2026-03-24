Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти заявили о снижении летальности среди онкобольных в Калининградской области

Показатель за год сократился более чем на два процентных пункта.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области за 2025-й смертность среди онкобольных в первый год после постановки диагноза сократилась с 18,4% до 16,2%. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 24 марта.

Таких результатов, по словам главы области, удалось добиться на фоне развития онкологической помощи в регионе. Беспрозванных добавил, что Калининградский онкоцентр занимается не только лечением пациентов, но и научной работой: «Мы сегодня проводим очень большое количество конференций с привлечением крупных специалистов с других территорий России».

«Продолжаем модернизацию медицинских организаций. Особенность нашего региона в том, что ряд учреждений — это просто приспособленные под медицинские учреждения [помещения], где-то это старые немецкие здания, поэтому чуть сложнее это происходит. Но 14 новых ФАПов в 2025 году построили, оборудовали, продолжаем работу по всем направлениям», — добавил губернатор.

Власти увеличили финансирование здравоохранения: в 2025 году на льготные лекарства направили ещё 1 млрд рублей. Губернатор признал, что с обеспечением препаратами были сбои, окончательно решить эту проблему рассчитывают в 2026-м.