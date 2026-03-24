Власти заявили о снижении летальности среди онкобольных в Калининградской области

В Калининградской области за 2025-й смертность среди онкобольных в первый год после постановки диагноза сократилась с 18,4% до 16,2%. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 24 марта.