В минздраве Ростовской области назвали самых высокооплачиваемых главврачей

На Дону раскрыли доходы главных врачей медицинских организаций региона.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Ростовской области опубликовало данные о доходах главных врачей медицинских учреждений региона за 2025 год.

Наибольшую среднемесячную зарплату в 335,8 тысячи рублей в прошлом году получал руководитель поликлиники № 16 в Ростове на Дону. На втором месте оказался главврач региональной психиатрической больницы, ежемесячный доход специалиста составлял 295,3 тысячи рублей.

Третье место заняли главный врач поликлиники № 4 Ростова и начальник Бюро судебно медицинской экспертизы, их среднемесячная зарплата составляла 293 и 293,1 тысячи рублей соответственно.

Самый низкий доход среди главврачей у руководителя лечебно реабилитационного центра № 3 в Тацинском районе. Специалисту в 2025 году ежемесячно платили 43,5 тысячи рублей.

