За два месяца в школах здоровья Ульяновска обучились более 100 человек

Лекции провели специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На занятиях школы для пациентов с избыточной массой тела и ожирением участники узнали, как рассчитать индекс массы тела и определить наличие или отсутствие лишних килограммов, какие факторы влияют на вес и как минимизировать их действие. Желающие похудеть познакомились с основными принципами правильного питания, научились планировать рацион по принципу «здоровой тарелки» и узнали о нормах физической активности. Занятия школы артериальной гипертонии были направлены на повышение осведомленности пациентов о заболевании, обучение контролю артериального давления и формированию здорового образа жизни.