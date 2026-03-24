За два месяца в школах здоровья Ульяновска обучились более 100 человек

Обучение в школах здоровья Ульяновска в январе и феврале прошли 112 человек, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Мероприятия организовали в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лекции провели специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На занятиях школы для пациентов с избыточной массой тела и ожирением участники узнали, как рассчитать индекс массы тела и определить наличие или отсутствие лишних килограммов, какие факторы влияют на вес и как минимизировать их действие. Желающие похудеть познакомились с основными принципами правильного питания, научились планировать рацион по принципу «здоровой тарелки» и узнали о нормах физической активности. Занятия школы артериальной гипертонии были направлены на повышение осведомленности пациентов о заболевании, обучение контролю артериального давления и формированию здорового образа жизни.
За два месяца состоялось четыре выездных занятия школы для больных с артериальной гипертензией и три выездных занятия школы для пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Участниками стали сотрудники «Ростелекома», работники Ульяновского техникума железнодорожного транспорта, посетители комплексного центра социального обслуживания «Исток» и клуба пожилого человека «Возрождение».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.