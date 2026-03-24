Пытаясь обмануть студента из Волжского, мошенники лишились 25 тысяч рублей

В Волгоградской области 17-летний студент одного из учебных заведений города Волжского наказал виртуальных мошенников на 25 тысяч рублей.
Афера, как сообщает пресс-служба МВД региона, развивалась по классической схеме. Мошенники по телефону сообщили молодому человеку, что неизвестные взломали его личный кабинет на портале Госуслуг, а также проникли в личные кабинеты его родителей.
Для того чтобы спасти семейные ценности, аферисты, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка, потребовали перевести все имеющиеся дома деньги на «безопасный счет».
Однако, юноша сказал, что располагает лишь кнопочным телефоном и не может совершить операцию. Тогда мошенники перевели на его карту 25 тысяч рублей и приказали купить новый смартфон. Молодой человек так и сделал — новый телефон был приобретен за восемь тысяч рублей, а оставшиеся деньги студент оставил себе.
После этого он скачал приложения и направился в отделение банка, чтобы перевести деньги, но заподозрив неладное прервал разговор и немедленно позвонил матери. Женщина обратилась в полицию и афера не состоялась.
«В результате бдительности юноши злоумышленники не только не получили желаемые деньги в размере 193 тысячи рублей, но и лишились ранее похищенных», — сообщили в полиции.