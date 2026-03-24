АО «Транснефть — Верхняя Волга» приняло участие в марафоне «Карьера инженера»

АО «Транснефть — Верхняя Волга» было представлено на марафоне все три дня работы форума, каждый из которых был посвящен определенным отраслевым направлениям: энергетике, машиностроению и транспорту, IT и электронике. Участие от компании приняли представители отдела кадров и профильных подразделений — отдела главного энергетика, главного механика и отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Стенд предприятия пользовался вниманием студентов. Представители компании рассказали о возможностях трудоустройства, прохождения практики и стажировки, а также о социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. Для гостей стенда непрерывно демонстрировался корпоративный фильм, а все желающие могли получить буклеты и сувениры с символикой компании. Кроме того, был сформирован список контактов студентов, заинтересованных в прохождении производственной практики.