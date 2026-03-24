​​Садоводы Калининграда: власти хотят изъять сотню наших дач близ Моспроспекта

Если сейчас посмотреть вокруг СНТ «Сад-9», видно, как вокруг сжимается кольцо новостроек. «Наше общество было образовано еще в 1967 году, сегодня у нас в собственности 56 га, и и мы одни из всего двух СНТ в городе, которые в свое время сделали себе генплан, — рассказывает председатель Римма Шитова. — В свое время мне Артур Крупин (бывший председатель комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда — прим. “Нового Калининграда”) говорил: “Римма Аркадьевна, рядом с вами будет когда-то стройка, и мы вас немножечко подровняем. Но, конечно, показывал не ту картину, что нам готовят власти сегодня. “Русская Европа” должна была просто посадить туи, чтобы от нас отгородиться, а теперь глава администрации Елена Дятлова между нами трамвай хочет пустить. И это под окнами элитных квартир? А рядом еще школу и садик построили. Вы в это верите? Я — нет! Хитрят они что-то. Да никогда они тут трамвай не пустят, а дома людям уже снесут”.