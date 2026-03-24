800 кг подозрительных рыбных и кальмаровых котлет нашли в Нижегородской области

Россельхознадзор обнаружил более 800 кг подозрительных рыбных и кальмаровых котлет в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Ведомство аннулировало ветеринарные сопроводительные документы на продукцию из-за несоответствия данных.
Для 312 кг рыбных котлет в качестве сырья было указано 125 кг минтая. Аналогичное нарушение допущено при оформлении котлет из кальмара — для 500 кг продукции указано 125 кг сырья. Из-за выявленных нарушений ответственным лицам выданы предупреждения.
Напомним, 16,5 тонны подозрительной говядины пытались оформить в Нижегородской области. Сотрудники Россельхознадзора выявили несанкционированный доступ к ветеринарной системе.