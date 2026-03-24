Нижегородцам старше 65 лет предлагают бесплатную вакцинацию от пневмококка

Вакцина «Пневмовакс 23» доступна в городских поликлиниках по месту жительства.

Источник: Комсомольская правда

В нижегородских поликлиниках появилась поливалентная вакцина «Пневмовакс 23» — пожилых жителей региона приглашают бесплатно привиться от пневмококковой инфекции, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Врачи рекомендуют вакцинацию в первую очередь людям старше 65 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями — болезнями легких и сердца, сахарным диабетом и избыточным весом. Эти категории находятся в группе повышенного риска.

Уточнить, есть ли вакцина в конкретной поликлинике, а также узнать о необходимости вакцинации и возможных противопоказаниях для конкретного пациента можно у врача отделения профилактики или у своего участкового терапевта.