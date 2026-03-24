В Новороссийске на время запретили вылов кефали

До 30 апреля будет запрещен вылов кефали (сингиль, лобан, остронос) в закрытых оградительными молами акваториях портов Алексино и Новороссийский морской торговый. Это связано с тем, что рыбы данного семейства в данный период начинают нерестовую миграцию. Морские обитатели выходят из акватории портов, где они зимовали, сбиваются в стаи и становятся легкой добычей браконьеров, использующих разные способы добычи, включая багрение.

«Указанный способ добычи является варварским и заключается в протягивании в воде багра, крюка или любых крючковых орудий добычи (вылова) без приманок и наживок для зацепа тела рыбы. Таким способом наносится огромный урон водным биоресурсам — большое количество рыбы получает увечья и не может продолжить движение к местам нереста», — говорится в сообщении на сайте новороссийской администрации.

Багрение запрещено повсеместно в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, а за незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ущерб за один экземпляр семейства кефалевых видов рыб, добытых в запретный период, составляет 1 370 рублей.

Также нарушителю придется заплатить штраф, размер которого устанавливается судом, с конфискацией орудия добычи.