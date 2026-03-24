В Новороссийске на время запретили вылов кефали

До 30 апреля будет запрещен вылов кефали (сингиль, лобан, остронос) в закрытых оградительными молами акваториях портов Алексино и Новороссийский морской торговый. Это связано с тем, что рыбы данного семейства в данный период начинают нерестовую миграцию. Морские обитатели выходят из акватории портов, где они зимовали, сбиваются в стаи и становятся легкой добычей браконьеров, использующих разные способы добычи, включая багрение.