В Новороссийске на время запретили вылов кефали

«Указанный способ добычи является варварским и заключается в протягивании в воде багра, крюка или любых крючковых орудий добычи (вылова) без приманок и наживок для зацепа тела рыбы. Таким способом наносится огромный урон водным биоресурсам — большое количество рыбы получает увечья и не может продолжить движение к местам нереста», — говорится в сообщении на сайте новороссийской администрации.
Багрение запрещено повсеместно в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, а за незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ущерб за один экземпляр семейства кефалевых видов рыб, добытых в запретный период, составляет 1 370 рублей.
Также нарушителю придется заплатить штраф, размер которого устанавливается судом, с конфискацией орудия добычи.