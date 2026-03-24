Что строго запрещено в Феофанов день 25 марта 2026

Ему было всего около 50 лет, когда он очень тяжело заболел. Во время болезни Феофан страдал и мучался. Но до самого последнего дня он продолжал трудиться, несмотря на жуткие боли. Он писал свою «Хронографию» — книгу об истории церкви, когда тело уже сдавало, когда каждый шаг давался через боль. Он умер в темнице, пав жертвой иконоборческого движения, а его монастырь сожгли… Но книгу спасли.