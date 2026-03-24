Что строго запрещено в Феофанов день 25 марта 2026

25 марта 2026 года церковь вспоминает преподобного Феофана Исповедника — автора книги «Хронография». В этот день следует уделить внимание братьям нашим меньшим — животным и птицам.
Кем был Феофан Исповедник?
Феофан родился в Константинополе в знатной семье, имел родство с императором Львом Исавром. В его жизни могла сложиться блестящая придворная карьера. Но Феофан выбрал другое.
Он женился — потому что так требовало положение, — но договорился с невестой о главном: жить в целомудрии. Потом и он, и его жена ушли в монастырь. Он построил обитель на острове в Мраморном море, где, став игуменом, лечил людей, изгонял бесов…
Ему было всего около 50 лет, когда он очень тяжело заболел. Во время болезни Феофан страдал и мучался. Но до самого последнего дня он продолжал трудиться, несмотря на жуткие боли. Он писал свою «Хронографию» — книгу об истории церкви, когда тело уже сдавало, когда каждый шаг давался через боль. Он умер в темнице, пав жертвой иконоборческого движения, а его монастырь сожгли… Но книгу спасли.
После того как обитель восстановили, мощи Феофана вернули туда.
Что можно делать 25 марта 2026 года.
Проводить время со своими питомцами. В этот день принято уделять внимание животным. Проверьте, сыты ли, здоровы ли.
Выходить на прогулку. День хороший для этого, ведь воздух весной особенно чистый.
Наведить порядок. Выметите из дома сор. Постарайтесь убрать не только пыль, но и лишние вещи.
Испечь круглый пирог и угостить всю семью. Круг — символ единства, а ведь так важно, чтобы за столом были все свои.
Что нельзя делать 25 марта 2026 года.
Сквернословить. В этот день все плохие слова имеют вес.
Злиться. Очень плохо ругаться с близкими, причём как в этот день, так и всегда.
Думать дурное. Есть поверье: о чём подумаешь в этот день, то может исполниться. Так зачем рисковать?
Нельзя долго спать. Утро дано для дела, для молитвы, для жизни.
Народные приметы 25 марта 2026 года.
В народе 25 марта связывали не только с молитвой, но и с природой. С животными и птицами. Возможно, потому что весна вступает в свои права, и всё живое просыпается.
Если лёд на муравейнике тает с северной стороны — лето будет долгим, тёплым.
Туман утром стелется — к большому урожаю.
А вот если лёд в реке тонет, но не тает — урожая, увы, не будет.
Если птицы ходят прямо по земле, не взлетают — скоро потеплеет.
Вечером в храмах будут читать канон Богородицы и службу мученика Савина. Но даже если вы не пойдете в церковь, можно просто зажечь свечу дома.