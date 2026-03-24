В Перми зафиксирован девятый за март суточный рекорд температуры воздуха

Метеорологи в ближайшие дни ожидают установление абсолютного температурного рекорда марта в Перми за всю историю наблюдений. На пути к нему 24 марта уже преодолен девятый суточный рекорд в этом году. До этого восемь рекордов подряд были установлены с 13 по 20 марта.
Портал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил об его установлении в 17:00 на городской метеостанции отметки. Теперь он равен +10,8 градуса и выше предыдущего сразу на 1,4 градуса, зафиксированного в 2014 году.
Основная волна тепла в Прикамье придет с пятницы, 27 марта. В этот период с большой долей вероятности падет абсолютный суточный рекорд 2008 года в +15 градусов. Аномальное тепло в регион принесет идущий через Среднюю Азию тропический воздух с Аравийского полуострова.
«Продолжительность потепления пока неясна. Рекорд тепла для марта может быть перекрыт несколько раз. Отклонение температуры воздуха от нормы на пике потепления составит около 10 градусов. Она будет соответствовать климатической норме последних дней апреля, а не марта», — подчеркнул ведущий метеоролог Прикамья Андрей Шихов.
По его словам, с грядущей пятницы за счет значительного потепления начнется более активное таяние снега. В выходные возможно разрушение ледового покрова на реках и первые подъемы уровней воды. Первая волна весеннего половодья будет зависеть от сохранения тепла в начале апреля. Раннее начало половодья способствует растягиванию его во времени и снижению максимальных уровней.