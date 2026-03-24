В Иркутской области построят первый гибридный лайнер для Байкала

Первый в России гибридный пассажирский электроход, который будет работать в акватории озера Байкал, построят в Иркутской области, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности. Новый лайнер сформирует основу современного флота, способного принимать гостей круглый год, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Корпорация развития области поддержит инвестиционный проект, который реализует компания «ВодоходЪ». Строительство электрохода будет вестись методом крупноузловой сборки: секции корпуса будущего лайнера уже изготавливают на Пермской судоверфи. Оттуда их доставят в Иркутскую область. Финальная сборка судна будет проводиться в поселке Ново-Разводная, где для этих целей «ВодоходЪ» построит временный ангар — эллинг. Его возведение планируют завершить в 2026 году, затем начнется финальная сборка судна. Первый рейс лайнера ожидается в 2027—2028 годах.
«Этот проект нацелен на возрождение компетенций нашего региона в судостроении и формирование прогрессивного туристического облика Байкала. Долгие годы мы практически не строили новый флот для озера, сейчас ситуация меняется. Благодаря федеральной поддержке в ходе проекта “Пять морей и озеро Байкал” мы возвращаемся к созданию современных, экологичных судов. Лайнер “Байкал” станет флагманом этого процесса. Вместе с уже работающим на озере судном “Бирюса” новый электроход сформирует основу современного флота, способного принимать гостей круглый год и открывать перед ними самые живописные уголки Байкала», — отметил министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский.
Судно проекта «ТФРП 700» («Байкал») — трехпалубный теплоход, спроектированный специально для условий озера. Три электродвигателя общей мощностью 1200 кВт позволят судну развивать скорость до 20 км/ч. Использование электродвигателей минимизирует воздействие на хрупкую экосистему Байкала: снижаются вибрация, шум и выбросы в атмосферу. Автономность плавания составит до семи суток. По уровню сервиса лайнер будет соответствовать отелю категории пять звезд. На борту предусмотрены комфортабельные каюты разных категорий, ресторан с панорамным остеклением, кафе-бар, СПА-зона, детская игровая комната, смотровые площадки и палуба.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.