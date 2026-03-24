Отзыв из отпуска: в Минтруда объяснили права нанимателя и работника

Специалисты Министерства труда и социальной защиты объяснили, когда наниматель может отозвать сотрудника из отпуска, и назвали причины, по которым работник имеет право отказаться это делать.
Так, у нанимателя есть право попросить работника, который находится в трудовом отпуске, выйти на работу раньше, чем завершится положенный ему отдых. Причиной этому может быть, например, производственная необходимость или какие-то другие обстоятельства, оговоренные в трудовом коллективном договоре.
При этом период, на который отзывается работник, может быть любым — даже один день.
Но у работника также есть право ответить нанимателю отказом, отметили в Минтруда. Причем, последнее слово в данном случае — именно за сотрудником.
«Работник вправе согласиться либо отказаться, поскольку инициатива исходит от нанимателя на отзыв работника из отпуска по производственным причинам либо по иным обстоятельствам, которые могут определяться коллективным договором», — отметили в ведомстве.
Там также пояснили, что наказать каким-либо образом сотрудника за отказ выйти на работу до окончания отпуска наниматель не имеет права.
Кого нельзя отозвать из отпуска.
Кроме того, есть две категории работников, которых в принципе нельзя просить выйти на работу раньше времени.
К ним относятся несовершеннолетние сотрудники. А также работники, которые имеют право на дополнительный отпуск за работу во вредных и опасных условиях труда, отметили в министерстве.
Что касается беременных женщин и сотрудников, имеющих группу инвалидности, на них распространяются общие правила досрочного отзыва из отпуска. Т.е. они вправе решать, соглашаться или нет.
Компенсация за согласие.
Если все-таки сотрудник готов выйти на работу из отпуска досрочно, он имеет право использовать оставшиеся отпускные дни в течение рабочего года или перенести на следующий. Правда, есть условие — в текущем рабочем году он должен использовать не менее 14 календарных отпускных дней, отметили в Минтруда.
Наниматель также может компенсировать неиспользованные дни отдыха деньгами, если работник в текущем году уже был в отпуске не менее двух недель.