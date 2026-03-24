Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небольшие магазины обяжут продавать корм для домашних животных

В Беларуси изменили обязательный перечень товаров для розницы: он вступит в силу 18 мая нынешнего года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Обязательный перечень товаров для торговых объектов изменен в Беларуси, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В том числе небольшие магазины будут обязаны иметь в ассортименте корма для домашних животных. Речь идет о торговых объектах площадью менее 50 «квадратов» и от 50 до 99 метров.

Есть и другие изменения. Пункт «шоколад диабетический» заменили на «шоколад без сахара», а из позиции «игрушки из ПВХ, в том числе мячи» исключены мячи из ПВХ. Новшества вступят в силу с 18 мая текущего года.

Постановление о перечнях товаров, которое действует сейчас, было принято в 2020 году. После этого его меняли не менее семи раз. При этом ранее был термин «ассортиментные перечни товаров», а затем его заменили на «перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте».

В действующей редакции, в частности, сказано, что в больших гипермаркетах (площадь 8 тысяч «квадратов» и более) должно быть не менее 30 разновидностей молока, а в небольших магазинах (до 200 метров) — хотя бы одна. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки должен быть представлен в 20 разновидностях в самых крупных магазинах, а в мелких — хотя бы два вида.