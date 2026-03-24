Продолжаются переговоры по строительству дублера проспекта Ленина в Нижнем

В Нижегородской области продолжается переговорный процесс по согласованию условий концессионного соглашения на строительство дублера проспекта Ленина. Об этом nn.aif.ru сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона (ГУАД). На текущий момент специалисты ведомства ведут обсуждение ключевых параметров контракта, после подписания которого будет сформирована проектно-сметная документация для прохождения государственной экспертизы.
Несмотря на отсутствие итогового соглашения, инженерные изыскания уже выполнены в объеме, достаточном для планировки территории. Региональный Минград утвердил документацию по первым трем этапам проекта, четвертый находится в стадии разработки. Параллельно начаты работы над проектами первой очереди строительства, которая включает в себя четыре этапа, в том числе возведение четырехполосной дороги и новой транспортной развязки.
Напомним, реализация первой очереди дублера протяженностью более 4,5 км оценивается почти в 15 млрд рублей. Проект призван разгрузить одну из главных транспортных артерий города и улучшить логистику в заречной части Нижнего Новгорода. Ожидается, что процесс проектирования займет около 15 месяцев, а непосредственно строительные работы продлятся еще 2,5 года.
Ранее сообщалось, что дорогу закрывают в Павлове из-за паводка с 24 по 25 марта.