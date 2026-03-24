В мессенджере MAX запускают тест по финансовой грамотности для родителей

АНО «Национальные приоритеты», Банк России и образовательная платформа Учи.ру запускают тест для родителей в национальном мессенджере MAX в рамках Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству. Олимпиада организована в поддержку национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе платформы.
Участники столкнутся со знакомыми жизненными ситуациями: ипотека, инвестиции, господдержка бизнеса, способы защиты от мошенников. После прохождения теста родители получат подборку материалов от экспертов для совместных разговоров с детьми на тему управления личным бюджетом, а также набор цифровых наклеек и диплом.
«Задания олимпиады построены так, чтобы ребенок в доступной форме знакомился с новыми понятиями, изучал правила и учился применять их в жизни. Эффект от прохождения усиливается, когда рядом взрослый, который может поддержать и обсудить тему. Тест для родителей в MAX как раз создает такой мостик между детскими открытиями и взрослым опытом. Пройдя его, мамы, папы и учителя, смогут не только оценить свои знания в области предпринимательства и финансов, но и получить материалы для диалога с ребенком», — отметила руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.
Почти два миллиона школьников и дошкольников уже прошли Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству. Московская область лидирует по числу участников — к олимпиаде уже присоединились более 317 тысяч школьников. В десятку наиболее активных регионов также вошли Кемеровская область — Кузбасс, Ростовская область, Ставропольский край, Самарская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Дагестан, Татарстан и Москва.
В этом году соревнование продлится до 2 апреля. Принять участие в нем могут дошкольники и школьники 1−11 классов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Все участники получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результатов, а преподаватели — благодарственные письма.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.