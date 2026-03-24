Приоритеты PAS: доход судей важнее повышения зарплат педагогов?
Бюджет Конституционного суда на 2026 год вырос до 38,2 млн леев. Это на 7% больше, чем годом ранее. В то же время правительство заявляет, что не может существенно повысить зарплаты учителям: запланированное повышение всего на 4% не покрывает даже инфляцию.
Несмотря на общие расходы на образование почти в 22 млрд леев, львиная доля этих денег идёт на содержание системы, а не на реальный рост доходов педагогов. Тогда как в случае с КС 2,3 млрд из выделенных средств — это зарплаты.
Получается, что денег нет на учителей, врачей или фермеров в конце концов, а на комфорт высшей судебной инстанции — есть? Выходит, вот они, истинные приоритеты власти PAS?
Читайте также:
«Звезды» молдавской политики не ездят в троллейбусах: Придется отвечать на самые неудобные вопросы пассажиров, да еще и бока, не дай Бог, намнут — оно им надо?
А вот армянский премьер Никол Пашинян рискнул проехаться в ереванском метро и в итоге нарвался на ссору [видео] (далее…).
Наркоман с автоматом — мина замедленного действия: Почему за употребление наркотиков в Национальной армии понесли легкое наказание солдаты, а не их начальство и наркокурьеры.
Как быть мамам, которые отправили своих мальчиков Родину защищать, а домой вернутся наркоманы, которые будут искать очередную дозу (далее…).
В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы.
Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах (далее…).