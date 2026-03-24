Молдавским врачам и учителям такое не снилось: Доходы судей КС снова вырастут — вот они, истинные приоритеты властей

Бюджет Конституционного суда на 2026 год вырос до 38,2 млн леев. Это на 7% больше, чем годом ранее. В то же время правительство заявляет, что не может существенно повысить зарплаты учителям: запланированное повышение всего на 4% не покрывает даже инфляцию.