Власти Литвы сообщили, кому принадлежал взорвавшийся в стране дрон

Официальный Вильнюс раскрыл происхождение БПЛА, нарушившего границы республики в ночь на понедельник. Украинский беспилотник, участвовавший в налете на Ленинградскую область, упал в литовское озеро из-за вероятного сбоя навигации под воздействием РЭБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене официально подтвердила, что беспилотник, упавший в Варенском районе, принадлежал Украине. Как сообщает литовское издание Respublika.lt, инцидент произошел в ночь на понедельник.

«Сегодня мы можем сказать, что беспилотник, пересекший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским. Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России», — заявила Ругинене.

По словам главы Минобороны Робертаса Каунаса, аппарат мог потерять ориентацию под воздействием средств РЭБ. Своевременно обнаружить его не удалось из-за отсутствия радаров, способных засекать низколетящие цели.

Подробности самого крушения приводит телеграм-канал «Солдат удачи», уточняя, что дрон самолетного типа упал и взорвался в одном из озер Варенского района. Отмечается, что официальные лица республики изначально пытались возложить ответственность за инцидент на Россию.

Как пишет телеграм-канал «Военный осведомитель», украинский БПЛА, вероятно, был задействован в атаке на портовую инфраструктуру Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что силами российской ПВО на этом направлении было сбито свыше 60 беспилотников.

