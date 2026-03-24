В БСМП Калининграда провели сложную 6-часовую операцию на костях таза

Во время операции применена комбинированная анестезия.

В БСМП Калининграда провели сложную 6-часовую реконструктивную операцию на костях таза. Как рассказали в больнице, для этого была приглашена врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Елена Литвина. Отмечается, что особенностью была не только сложность реконструкции костей таза, но и отсроченный характер лечения.

Известно, что травма у пациента произошла год назад и привела к формированию несросшихся переломов. Врачи применили костную аутопластику и остеосинтез с использованием пластин и винтов. Была применена комбинированная анестезия.

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Впереди — длительный период реабилитации.