В БСМП Калининграда провели сложную 6-часовую операцию на костях таза

В БСМП Калининграда провели сложную 6-часовую реконструктивную операцию на костях таза. Как рассказали в больнице, для этого была приглашена врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Елена Литвина. Отмечается, что особенностью была не только сложность реконструкции костей таза, но и отсроченный характер лечения.