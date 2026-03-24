Приговор переехавшему на BMW женщину вступил в законную силу

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи не оставил надежд волгоградцу Александру Паку, переехавшему на своем BMW многодетную мать Екатерину Буравлеву. Здесь не поддержали его жалобу на решение Волгоградского областной суда, который 20 ноября 2025 года признал мужчину виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ- «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга». Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Трагическое ДТП: водитель BMW переехал голову многодетной матери.
Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в Волгограде 22 октября 2024 года. Екатерина Буравлева подвезла детей к школе-интернату «Созвездие», припарковалась на обочине. В этот момент ее Toyota зацепил проезжавший мимо BMW. Водитель даже не притормозил и остановился только на перекрестке неподалеку от места аварии.
Возмущенная женщина выскочила из машины, бросилась к иномарке, попыталась открыть водительскую дверь. Находившийся за рулем машины Пак ускорился, хотя не мог не видеть, что Екатерина держится за дверцу. Через несколько метров BMW резко повернул вправо, волгоградка упала на асфальт. Автомобиль так же резко вывернул влево, переехал задними колесами голову и туловище несчастной, и скрылся из виду.
Когда Пака задержали полицейские, он пояснил: никаких криков и стуков по машине он не слышал. Иначе конечно же остановился бы.
Очевидцы происшествия тем временем в один голос твердили — не услышать и не увидеть происходящее за пределами салона мог только глухой и слепой.
Врачи не боги: спасти пострадавшую в «Склифе» не смогли.
Екатерину в тяжелейшем состоянии доставили в 25-ю больницу Волгограда. Затем — в столичную клинику при институте Склифосовского. Ровно неделю спустя после аварии стало известно — она скончалась. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми с жизнью. Врачи боролись, как могли. Но они, как известно, не боги. И спасти волгоградку не смогли.
Похороны матери троих осиротевших детей состоялись 4 декабря. Проводить ее в последний путь пришли множество волгоградцев, на прощании были даже те, кто не знал Екатерину при жизни. Ее могила буквально утопала в венках и живых цветах несмотря на то, что стояла зима. Женщины рыдали, мужчины с трудом сдерживали слезы.
Уголовное дело, возбужденное полицейскими, было передано в СК. Пака отправили под стражу.
Суд над обвиняемым начался в июне 2025 года. Следком озвучил обвинение: пенсионеру инкриминировали не просто нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека, как обычно бывает в случае аварии. Ему вменили «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга», преступление, ответственность за которое предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Статья предусматривает до 20-ти лет лишения свободы.
Надежды не оправдались: виновным Пака признали и присяжные, и суд в Сочи.
Сам Александр Пак вины своей в ходе следствия не признал и рассчитывал на благосклонность присяжных. Представитель семьи погибшей Ангелина Лихошапко еще до начала процесса предсказывала: ему вряд ли это поможет.
«Присяжные не могут переквалифицировать обвинения и таким образом смягчить наказание. Они лишь отвечают “да” или “нет” на поставленные перед ними вопросы. На мой взгляд, эти ответы уже всем очевидны», — поделилась адвокат своим мнением с «АиФ-Волгоград».
И не ошиблась 12 ноября присяжные заседатели вынесли свой вердикт, признав пожилого волгоградца виновным в гибели 40-летней женщины и не заслуживающим снисхождения.
20 ноября свою позицию озвучила сторона обвинения, требуя назначить Александру Паку в качестве наказания лишение свободы сроком на 12 лет с отбыванием его в колонии строгого режима и в последующим ограничить его свободу на один год.
В тот же день был оглашен приговор. Суд не согласился с прокуратурой лишь в одном — срок наказания был установлен в 11 лет. Также его лишили права управлять автомобилем на три года. Был удовлетворен и иск родных погибшей о компенсации морального вреда в пять миллионов рублей.
Волгоградец приговором был шокирован, явно не рассчитывая, что он будет таким суровым. И обжаловал его в вышестоящей инстанции, прося направить уголовное дело на новое рассмотрение. Но его надежды не сбылись.
"Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи согласился с мнением прокуратуры и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
Приговор вступил в законную силу", — подтвердила 24 марта старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.