Кто несет ответственность за поведение подростков на дорогах?

Главный урок дисциплины дети должны получать от родителей задолго до того, как «прилетит» первый штраф.

Стоило немного просохнуть дорогам и тротуарам, как на улицах вновь появились мотоциклы, мопеды, питбайки, скутеры и прочий двухколесный транспорт, любимый подростками, но вполне способный наделать немало бед при нарушении правил дорожного движения.

В преддверии стабильного тепла тема обеспечения дорожной безопасности и профилактики детского травматизма на дорогах становится одной из главных. Об этом шла речь на брифинге в РИАЦ, в котором приняли участие представители УГАИ ГУ МВД РФ по Волгоградской области и Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности».

По информации специалистов, в минувшем году на территории области было зарегистрировано 369 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет и все они были связаны с использованием легкого двухколесного транспорта.

Покупая своим детям первый в их жизни личный транспорт, мало кто из родителей задумывается о том, что любой его вид — источник повышенной опасности. И даже малосильные двигатели питбайков и скутеров могут наделать немало бед.

Зачастую подростки выезжают на дороги общего пользования, где скоростной режим и напряженный трафик ставят их под удар. Тот же самый питбайк, который классифицируется как спортивный инвентарь и не требует наличия водительских прав, предназначен для езды по грунтовым трассам, кроссовым трекам, но никак не по улицам и проспектам.

Единицы ответственных родителей поощряют своих детей отнестись к делу серьезно — получить права категории «М», приобрести соответствующую экипировку и выезжать на дорогу с полным пониманием своих прав и обязанностей по отношению к другим участникам движения.

Возраст наступления административной ответственности для подростков начинается с 16 лет. Но за нарушения ими правил дорожного движения отвечают родители — вплоть до уголовной ответственности, поскольку своими руками передали управление транспортным средством подростку, который не смог с ним справиться.

Противостоять этому можно только постоянной профилактикой и рейдами, которые регулярно проводятся на территории Волгограда и области. А самый главный урок ответственности и дисциплины на дороге подростки должны получать от родителей, причем задолго до того, как семье «прилетит» первый штраф.