Создан продвинутый генератор для грузовиков

Разработка объединяет в себе функции стартера и генератора и имеет функцию рекуперации, обеспечивая расчетную эффективность до 95%, что подтверждено стендовыми испытаниями. Также преобразователь генерирует 70 кВт электроэнергии при порядка 7 кВт у применяемых сейчас в автомобилях генераторах. «Внедрение ИЭМП становится очередной ступенью технологического развития автомобильной промышленности в России. Это позволит повысить топливную экономичность на 5−7% за счет рекуперации, усилить экологическую составляющую при производстве автомобильной техники и перейти к рассмотрению и внедрению архитектуры гибридных силовых агрегатов. Для грузовиков это позволит реализовать функции медленного маневрирования без запуска ДВС, снижая расход топлива», — добавили в пресс-службе.