Создан продвинутый генератор для грузовиков

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Модель интегрированного электромеханического преобразователя разработали ученые Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), он объединяет в себе функции стартера и генератора, позволяя маневрировать только на электротяге, а также запускать двигатель грузовика. Расчетная эффективность разработки достигает 95%, а его внедрение позволит сэкономить 5−7% топлива, сообщили в пресс-службе вуза.
«Передовая инженерная школа “Моторы будущего” УУНиТ разработала и изготовила опытный образец интегрированного электромеханического преобразователя (ИЭМП), который можно применить для грузовых автомобилей. Это устройство впервые в отечественной практике объединяет функции пуска двигателя, генерации электроэнергии и может позволить реализовать функцию частичного маневрирования транспортного средства на ровной поверхности без дополнительного привода», — говорится в сообщении.
Разработка объединяет в себе функции стартера и генератора и имеет функцию рекуперации, обеспечивая расчетную эффективность до 95%, что подтверждено стендовыми испытаниями. Также преобразователь генерирует 70 кВт электроэнергии при порядка 7 кВт у применяемых сейчас в автомобилях генераторах. «Внедрение ИЭМП становится очередной ступенью технологического развития автомобильной промышленности в России. Это позволит повысить топливную экономичность на 5−7% за счет рекуперации, усилить экологическую составляющую при производстве автомобильной техники и перейти к рассмотрению и внедрению архитектуры гибридных силовых агрегатов. Для грузовиков это позволит реализовать функции медленного маневрирования без запуска ДВС, снижая расход топлива», — добавили в пресс-службе.
Проект реализуется на 100% из отечественной компонентной базы, обеспечивая импортозамещение. Кроме того, разработка укрепит технологическое лидерство России в электромеханике для спецтехники, резюмировали в вузе.