В Новосибирской области за год поддержали 40 молодежных инициатив

Поддержку по результатам конкурса «Росмолодежь. Гранты» в 2025 году получили 40 молодежных инициатив Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Конкурс проводился по нацпроекту «Молодёжь и дети».
На реализацию творческих и общественно значимых инициатив, направленных на благо страны, было выделено почти 70 млн рублей.
«Мы создаем не просто современную инфраструктуру, а полноценную экосистему поддержки, где путь от смелой идеи до ее воплощения становится максимально коротким. Наша задача — чтобы каждый молодой житель области, независимо от места проживания, имел доступ к современным инструментам развития, чувствовал востребованность своих талантов и мог реализовать свой потенциал на благо страны», — отметил руководитель департамента молодежной политики региона Василий Носков.
На данный момент инфраструктурная сеть области включает 187 молодежных пространств, 27 из которых открылись за последние 3 года. Высокий уровень стандартов подтверждает статус «Знак качества», который уже получили 13 площадок.
С 27 февраля стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты» на 2026 год. Молодые люди в возрасте до 35 лет смогут представить свои проекты и получить на их реализацию до 1,5 млн рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.